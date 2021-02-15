Житель Твери предстанет перед судом за убийство сожительницы

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом города Твери завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено в период с 30 ноября по 1 декабря 2020 года. В доме на улице Терещенко в ходе бытовой ссоры мужчина сильно избил сожительницу, нанеся ей множественные удары руками по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.