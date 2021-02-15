Семье отказали в признании дома аварийным без технического паспорта в Тверской области

Основание для отказа суд признал незаконным Фото: архив "КП"
В прокуратуру обратилась жительница Бежецкого района и заявила, что органом местного самоуправления необоснованно получила отказ о признании жилого помещения, в котором проживает ее семья, аварийным и непригодным для проживания.
Женщина обратилась в администрацию района, но заявление вместе с документами ей вернули из-за отсутствия технического паспорта на жилье.
С представлением прокуратуры администрация района не согласилась.
- Принимая во внимание, что предоставление технического паспорта помещения заявителем является правом, а не обязанностью, а сведения об отсутствии его в ГУП "Тверское областное БТИ" не являются законным основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, межрайонный прокурор в защиту ее прав обратился с иском в суд, - пояснили в прокуратуре.
Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.