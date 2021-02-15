11 100 доз вакцины от коронавируса поступило в Тверскую область

В Тверской области привито 32 373 человека Фото: ПТО

В Тверскую область поступило 11 100 доз вакцины от COVID-19. По данным на утром 15 февраля прививку от коронавируса сделали 32 373 человека. За сутки привиты 170 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 28 178 вакцинированных гражданах.

В Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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