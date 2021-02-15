Тело мужчины в обгоревшей одежде нашли на улице в Максатихинском районе Тверской области

Тело мужчины нашли у дома в деревне Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области Бежецким межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины у дома в деревне Ручки Максатихинского района.

Труп погибшего, 1972 года рождения, в обгоревшей одежде был найден 14 февраля.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего проводятся проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.