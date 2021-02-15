На въезде в Тверь женщина пострадала в ДТП

Травмы получила виновница аварии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авария произошла около дома №136 на Петербургском шоссе в Твери утром, 15 февраля.
41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено", при движении в сторону Твери, выехала на полосу встречного движения и врезалась в "Фиат Дукато".
В ДТП пострадала виновница аварии. С травмами ее доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.