На въезде в Тверь женщина пострадала в ДТП

Травмы получила виновница аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла около дома №136 на Петербургском шоссе в Твери утром, 15 февраля.

41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено", при движении в сторону Твери, выехала на полосу встречного движения и врезалась в "Фиат Дукато".

В ДТП пострадала виновница аварии. С травмами ее доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет.

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