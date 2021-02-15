Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Администрацию района Тверской области обязали поставить на учет памятники погибшим в Великой Отечественной войне

Объекты оставались бесхозяйными
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки установлено, что в Молоковском сельском поселении и Обросовском сельском поселеним Молоковского района восемь памятников Великой Отечественной войны не стоят на учете и являются бесхозяйными.

В суд направлено два административных исковых заявления о возложении на администрации обязанности обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области и поставить объекты на учет.

Судом требования прокурора района удовлетворены. Решения суда вступили в законную силу.