За ложный донос о краже осужден житель Тверской области

Мужчина осужден за ложный донос Фото: архив "КП"

За ложный донос о краже осужден 46-летний житель Торопецкого района Тверской области. Мужчина хотел отомстить сожительнице, позвонил на единый номер вызова экстренных служб "112" и заявил о краже у него 50 000 рублей.

Также заявитель написал заявление в полицию. С целью установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что донос был ложным.

Осужденному по ч. 1 ст. 306 УК РФ назначено 180 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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