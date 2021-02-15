Росгидромет: В Тверскую область пришли аномальные морозы и останутся здесь на неделю

В Тверской области неделю будут аномальные холода – сообщает Росгидромет. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, как сообщает Тверской гидрометцентр, с 15 по 19 февраля температура воздуха будет ниже нормы на 7-10 градусов. Это аномально-холодная погода для нашего региона. Днем мороз достигнет -18 градусов, ночью до -28.

Информацию подтверждает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отмечает, что во все регионы ЦФО (Тверская область в их числе) придут аномальные холода.

– Центр европейской части государства <…> окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов <…>. Это очень холодная и аномальная погода, – отметил синоптик.

В Твери 15 февраля по состоянию на 08:23 на улице стоит двадцатиградусный мороз.

Напомним, для февраля температурная норма составляет около -7 градусов.

За выходные, 13 и 14 февраля, в Твери выпало 40% месячной нормы осадков. Настоящая русская зима!