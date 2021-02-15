В Твери от яда догхантеров умерла собака

В Твери в смерти собаки обвиняют догхантеров. Фото: группа в ВК/Оськин дом, Екатерина Олейник.

Как сообщает руководство тверской группы «Оськин дом» в социальных сетях, в Твери собаку отравили ядом. В жесткости подозревают догхантеров (тех, кто самовольно уничтожает бездомных животных – Ред.). Животное отвезли в больницу, но спасти не удалось.

Как рассказывают администраторы сообщества, увидев, что собака мучается, бабушки вызвали сотрудника специальных служб, ловца. Он ввел наркоз и повез четырехлапого в больницу.

Но в медучреждении не смогли помочь животному.

– Она умерла. Хорошо хоть перед смертью не чувствовала боли: наркоз Ловца плюс больничный, – указано в посте группы «Оськин дом».