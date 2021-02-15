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В Кимрском районе Тверской области в своем доме сгорела 86-летняя женщина

Делом занимаются следователи
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области следователи проводят проверку по факту гибели 86-летней женщины на пожаре в Кимрском районе.

В Тверской области следователи проводят проверку по факту гибели 86-летней женщины на пожаре в Кимрском районе.

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

14 февраля днем в деревне Калинино во время тушения жилого дома нашли тело женщины 1934 года рождения. Сотрудники Кимрского отдела Следственного комитета начали доследственную проверку. Устанавливают точные причины пожара.

Следователи и полицейские осмотрели место ЧП, опросили соседей.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

ЧП