В Кимрском районе Тверской области в своем доме сгорела 86-летняя женщина

В Тверской области следователи проводят проверку по факту гибели 86-летней женщины на пожаре в Кимрском районе.
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
14 февраля днем в деревне Калинино во время тушения жилого дома нашли тело женщины 1934 года рождения. Сотрудники Кимрского отдела Следственного комитета начали доследственную проверку. Устанавливают точные причины пожара.
Следователи и полицейские осмотрели место ЧП, опросили соседей.
Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.