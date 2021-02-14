На получение звания может претендовать любой человек. Фото: Тверской ОДНТ.

В Тверской области продолжается прием документов на присвоение звания «Народный мастер-любитель». Документы принимаются до 15 марта.

Конкурс проводит Комитет по делам культуры Тверской области, конкурсную комиссию возглавляет директор областного Дома народного творчества Елена Марина.

Цель проведения конкурса - популяризация, сохранение и развитие народных художественных ремесел.

- Поддержка народных ремесел связана с развитием туризма в регионе, – убежден губернатор Игорь Руденя.

Обладателю титула «Народного мастера-любителя» будет присвоено звание лауреата премии губернатора Тверской области. О размере премии не сообщается.

Так же, мастер-любитель обязан передавать свой опыт ученикам и регулярно подтверждать полученное звание «Народного мастера-любителя».