В Твери сокращается количество заболевших коронавирусом человек

Уровень заболевания коронавирусом снижается. Фото: Олег ЗОЛОТО

По официальным данным на утро 14 февраля, в Твери сокращается количество человек, заболевших коронавирусом. Выявлено 9968 заболевших (+39 случаев за последние сутки).

Всего с начала пандемии в Тверской области выявлено 31598 случаев заражения COVID-19 (+164 за сутки).

Выздоровели 28186 человек (+217 за последние сутки).

Изолировано 2843 больных (-57).

Умерли 569 человек (+4 за сутки).

Растет число вакцинированных - прививку сделали 32230 граждан, (+378 за стуки).