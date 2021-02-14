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Коронавирус Covid-19

Более 32 тысяч жителей Тверской области привились от коронавируса

Продолжается вакцинация всех желающих от COVID-19
Олег ХАДАЕВ
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Вакцинация в Тверской области в самом разгаре.

Вакцинация в Тверской области в самом разгаре.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

32 230 человек в Тверской области сделали прививку от коронавируса. Для этой цели реализовано 88% от поступившей в регион вакцины. За стуки привились 378 человек.

Среди вакцинированных 15 496 – люди старше 60 лет. За вчерашний день, 13 февраля, прививку сделали. В федеральный регистр внесена информация о 28 141 вакцинированных гражданах.

Основная масса желающих жителей Тверской области должна быть вакцинирована до начала учебного года, то есть — до 1 сентября 2021 года.

Коронавирус в Тверской области