Полицейские задержали вора, который в магазине украл у пенсионерки кошелек

Кошелек хозяйке возвращен, но уже без денег. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Конаковский райотдел полиции пришла расстроенная 69-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в магазине некто украл у нее кошелек вместе с хранившимися там 5000 рублями.

Опрос свидетелей и камер наблюдения позволил установить, что женщина оставила кошелек с деньгами без присмотра на прилавке магазина. Не в силах бороться с искушением, кошелек стянул 31-летний безработный, который тоже с оказией зашел в магазин.

Понятно, что своей рассеянностью женщина спровоцировала мужчину на кражу, однако судья, следуя первой части статьи 158 УК РФ, может отправить воришку подальше от бабушек и магазинов на два года.