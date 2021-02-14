Ночью в Твери пожарные спасли загоревшийся автомобиль

Пожарные спасли загоревшийся автомобиль. Фото: VK/Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)

Ночью в Пролетарском районе Твери пожарные спасли загоревшийся автомобиль. Пожарные сработали быстро и тщательно сбив огонь под капотом Форда, не дали пламени распространиться на весь кузов.

Понятно, что автомобиль получил серьезные повреждения, но, как показывает практика, вполне ремонтируемые.

Возможно воспламенение связано с коротким замыкание, которое вызвал заметенный под капот снег. В любом случае, специалистам с этим еще предстоит разобраться.

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