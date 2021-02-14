Ржевская техника работала всю ночь. Фото: VK/Роман Крылов

На своей страничке в соцсети глава Ржева Роман Крылов выложил видео того, как дорожники ночью расчищают улицы города от снега.

Он сопроводил пост такой подписью: «БИЛД первым поздравил с Днём Св.Валентина всех влюбленных, которые спешат друг к другу по дорогам Ржева». БИЛД — компания, убирающая дороги города.

На видео голос за кадром обозначает время, когда делается видео — 0:45, 14 февраля. После технической информации, мужчина сообщает, что дорожники хотят первыми поздравить подписчиков с Днем всех влюбленных.

Кадр пересекает дорожная техника, сгребающая с проезжей части снег.

Напомним, 13 февраля ряд районов Тверской области накрыл балканский циклон «Волькер», который за сутки высыпал на нас почти 40% всех причитающихся в феврале осадков.