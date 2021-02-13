Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил купола Спасо-Преображенского собора в Торжке

Митрополит Тверской и Кашинский Амвосий освятил купола в Спасо-Преображенском соборе в Торжке. Фото: сайт Тверской епархии.

12 февраля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил чин освящения накупольных крестов собора. Ему сослужил диакон Иоанн Зорин. Пел квартет выпускников Московской духовной академии. Вместе с прихожанами храма молились руководители реставрационных работ. После окропления крестов святой водой владыка обратился к присутствующим с кратким словом.

– Мы благодарим Бога за то, что живём в такое время, когда храмы не рушатся, а восстанавливаются, – отметил владыка.

Спасо-Преображенский собор построен в начале XIX века и является классическим примером русского зодчества в стиле ампир. В 1930-х годах святыню разграбили, после этого в нее не счмогли вернуть ни один из элементов внутреннего убранства. Только в 2018 году Спасо-Преображенский собор вновь открыл двери для прихожан.

Несмотря на плачевный вид здания, там начались молебны. А затем и реставрация памятника архитектуры. Ремонт продолжается.