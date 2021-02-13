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В Тверской области в ДТП легковушку зажало между грузовиками – водитель скончался

Авария произошла в Калининском районе
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области водитель легковушки погиб между двумя грузовиками. Фото: группа ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ, Никита Заволжский, Алексей Горячев.

В Тверской области водитель легковушки погиб между двумя грузовиками. Фото: группа ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ, Никита Заволжский, Алексей Горячев.

В Тверской области на 168 километре трассы М-10 столкнулись три машины. Между двумя грузовиками оказался легковой Ford Focus. Водитель Ford от полученных травм скончался в больнице.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Региональная Госавтоинспекция просит быть водителей максимально осторожными в снегопад. По прогнозам, осадки прекратятся только после 12:00 14 февраля.

ДТП