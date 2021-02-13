«Транспорт Верхневолжья»: из-за снегопада автобусы не застряли

По данным регионального перевозчика, снегопад не повлиял на работу «Транспорта Верхневолжья». Фото: Виктория ТУШКОВА

13 февраля в 13:09 в сообществе в социальных сетях «Транспорт Верхневолжья» разместили пост, что снегопад не повлиял на работу общественного транспорта. Автобусы вышли на линию и ходят по расписанию как в Твери, так и в Калининском районе.

– «Транспорт Верхневолжья» напоминает автолюбителям быть внимательнее за рулём и пропускать общественный транспорт! – советуют в группе.

Напомним, в Твери и области продолжается снегопад. Всего за выходные, 13 и 14 февраля, в регионе может выпасти около половины месячной нормы осадков.

Если в расписании «синих автобусов» происходят сбои, необходимо обращаться по телефону колл-центра компании «Транспорт Верхневолжья»: 8 (800) 350-00-99.