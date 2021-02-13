166 человек заболели коронавирусом в Тверской области 13 февраля

В Тверской области подтвердилось 166 новых случаев коронавируса.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 13 февраля 2021 года подтверждено 31 434 случая заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 166 человек.
Выздоровели 27 969 человек (+219 за последние сутки).
Изолированы 2 900 больных (-59).
Умерли 565 человека (+6 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 13 февраля в областной столице выявлено 9 929 (42 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2 213 (+17),
Вышневолоцкий городской округ – 1 783 (+9)
Ржев – 1 695 (+14),
Торжок – 1439 (+5)
Кимры – 1346 (+7),
Калининский район – 1285 (+8).
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 31 825 человек, за последние сутки – 1254 человека.
За весь период в регионе проведено 562 378 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 440.
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