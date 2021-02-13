В Тверской области сделали прививку от коронавируса почти 32 тысячи человек

В Тверской области от коронавируса привились почти 32 тысячи человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 13 февраля в Тверской области сделали прививку от коронавируса 31 825 человек. Это 87% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 12 февраля вакцинировались более 1,2 тысяч граждан.

– Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, мы планируем реализовать до начала нового учебного года, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению специалистов, вакцина Спутник V – безопасный, эффективный и доступный способ защиты от СOVID-19.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет портала «Госуслуги», региональную медицинскую инфосистему, по номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.