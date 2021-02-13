Шар из 80-х в Кимрском районе Тверской области, не ставший танцполом, развалился на части

В Тверской области в Кимрской района развалился шар с пятиэтажный дом, установленный в 1980-е годы. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ, Михаил Сорокин.

12 февраля в группе тверских автомобилистов в соцсетях появились фото с развалившимся шаром в Кимрском районе. Конструкция обрушилась по непонятным причинам. 25 января в нем появилась «пробоина», а теперь достопримечательность рухнула.

Версии, как там появилось загадочное строение высказывают всегда разные. Однако проект «Комсомолки» «Отдых в России» в сентябре 2020 года выяснил предназначение этого огромного шара высотой с пятиэтажный дом. Это радиопрозрачное укрытие для антенны, которое хотели использовать не по назначению – как здание в строящемся в 1980-е населенном пункте.

Такой шар около 40 лет простоял в Кимрском районе, привлекая туристов. Фото: Павел КЛОКОВ

– Внутри этой сферы хотели обустроить зону отдыха с танцполом. Для этого планировалось сделать горизонтальное перекрытие. И, может быть, даже не одно. Получилась бы этакая этажерка. Где можно и плясать, и кафе открыть, и все что угодно. Высота шара (16 метров) позволяет, – рассказал КП Алексей Васильев, работавший в 80-х сотрудником института «Тверьгражданпроект».

Около 40 лет простоял шар... Но вот и СССР уже почти 30 лет нет, и его реликты разваливаются.