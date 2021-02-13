В Тверской области в школу приняли на работу бывшего полицейского и заплатили штраф

В Тверской области га 70 тысяч рублей оштрафовали школу, которая взяла на работу бывшего полицейского.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура выявила нарушение закона о коррупции в Удомельской общеобразовательной школе № 1. Учреждение взяло на работу бывшего полицейского из патрульно-постовой службы, но Удомельское отделение областного МВД не уведомило. Возбудили административное дело.
Мировой суд, рассмотрев ситуацию, постановил, что учебное заведение нарушило порядок приема на работу бывшего госслужащего. Директору и школе выписали штраф на сумму 70 тысяч рублей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.