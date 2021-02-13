В Тверской области в школу приняли на работу бывшего полицейского и заплатили штраф

В Тверской области га 70 тысяч рублей оштрафовали школу, которая взяла на работу бывшего полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура выявила нарушение закона о коррупции в Удомельской общеобразовательной школе № 1. Учреждение взяло на работу бывшего полицейского из патрульно-постовой службы, но Удомельское отделение областного МВД не уведомило. Возбудили административное дело.

Мировой суд, рассмотрев ситуацию, постановил, что учебное заведение нарушило порядок приема на работу бывшего госслужащего. Директору и школе выписали штраф на сумму 70 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.