В Твери стартует конкурс на лучшее видеопоздравление для мам и бабушек к 8 Марта

Поздравляйте своих любимых мам и выигрывайте призы - конкурс стартовал в Твери. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Твери объявлен конкурс на лучшее видеопоздравление к Международному женскому дню - 8 Марта. Конкурс организует МУП "Дирекция парков" - предприятие, заведующее горсадом, парком Победы и парком "Тьмака".

Условия участия просты. Необходимо записать видеопоздравление в адрес мамы, бабушки или другой любимой вами женщины. Формат видео должна поддерживать соцсеть VK. Хронометраж ролика - не более 30 секунд.

Поздравление может быть любым - в прозе или стихах, трогательное или смешное - насколько позволит фантазия. Главное, чтобы сделано это было с чувством.

Видеопоздравление нужно отправить на почту gorsad.tver@bk.ru. Укажите ваши контактные данные: ФИО и номер телефона. Принимать ролики будут с 15 февраля по 5 марта.

- 8 марта мы подведем итоги и выберем троих победителей, которые получат подарки, - обещают организаторы.

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