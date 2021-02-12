В Тверской области военкома из Кашина обвиняют в выдаче военных билетов без оснований

В Тверской области будут судить военного комиссара, который просто так выдал призывникам военные билеты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 февраля начнут рассматривать дело военного комиссара, который единолично решил выдать двум призывникам, не прошедшим комиссию, военные билеты. Теперь военкома будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог. А граждане призывники должны будут пройти всех врачей.

Начальника военного комиссариата по Кашину, Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам обвиняют в том, что самостоятельно выдал «военники» двум местным жителям. Они не проходили призывную комиссию, не служили в армии и не имели права получать эти документы в тот момент.

Кроме того, военком заверил внесенные в военные билеты ложные сведения. Т.е. совершил служебный подлог.