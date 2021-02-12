17 февраля суд вновь соберется на заседание по делу обвиняемого в ДТП у театра Кукол в Твери Эмиля Байрамова

В деле Эмиля Байрамова объявлен перерыв Фото: ТИА

12 февраля 2021 года в судебном заседании по уголовному делу по обвинению в смертельном ДТП у театра Кукол в Твери Эмиля Байрамова вновь объявлен перерыв. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

На этот раз исследование материалов дела судом окончено. Однако защита подсудимого ходатайствовала о перерыве в заседании для возмещения вреда потерпевшей.

Напомним, Эмиля Байрамова судят по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ. Днем 3 февраля 2020 года на автомобиле "Киа Стингер" Байрамов врезался в "Фольскваген", за рулем которого находился 50-летний Игорь Каравашкин, и вылетел в толпу пешеходов. В тот же день водитель "Фольксвагена" скончался в больнице (сиротой осталась 20-летняя дочь-студентка, она обучается в одном из тверских вузов, год назад у девушки умерла мать). Еще пять пешеходов получили травмы.

Заседание по делу длится более полугода. Несколько раз объявляли перерыв, требовались дополнительные документы, экспертизы и исследования. Сам Байрамов проходил лечение, а теперь дожидается решения суда в СИЗО.

Очередное заседание назначено на 11:30 утра 17 февраля 2021 года.