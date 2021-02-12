Сальмонеллы нашли в курице в одной из больниц Твери

В тушках цыплят нашли сальмонеллы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сальмонеллы выявили в ходе экспертизы специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Опасные микроорганизмы были обнаружены в тушках цыплят-бройлеров из Орловской области.

Продукт предназначался для питания пациентов одной из больниц Твери.

Полученные результаты экспертизы направлены в надзорные ветеринарные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении производителя и продукции.

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