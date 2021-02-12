Два браконьера попались на убийстве лося в Тверской области

Браконьеров задержали на месте преступления Фото: архив "КП"

В Фировском районе, недалеко от деревни Кузино, Тверской области 10 февраля госинспекторами совместно с охотпользователями был установлен факт браконьерства.

За незаконную добычу лося были задержаны двое мужчин, у которых изъяли незарегистрированное оружие, снегоход "Буран" и тушу дикого животного.

- За незаконную добычу лося подозреваемые граждане будут привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время полицией проводится проверка в целях установления всех обстоятельств дела, - сообщили в минприроды региона.

По статье 258 УК РФ фигурантам грозит штраф в размере до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы сроком на пять лет. Кроме того, им придется возместить причиненный ущерб.