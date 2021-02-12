В Тверской области будут ловить пьяных водителей

В Твери водителей проверят на трезвость Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области в выходные, с 12 по 14 февраля, состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд проведет региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы обращаются к жителям Твери и области с просьбой передавать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102" .

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