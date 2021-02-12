Председатель тверского колхоза Надежда Лутенко стала «Заслуженным работником сельского хозяйства РФ»

большая часть жизни Надежды Васильевны связана с сельским хозяйством. Фото: ПТО/коллаж

Надежда Лутенко уже много лет возглавляет колхоз «Сознательный» в Зубцовском районе тверского региона. С присвоением высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Надежду Васильевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы проявили себя как талантливый руководитель, человек незаурядных профессиональных и личностных качеств, посвятивший свою жизнь избранному делу и заботе о людях. Благодаря Вашей энергии, знаниям, умению работать на результат развивается одно из успешных сельскохозяйственных предприятий Тверской области, - сказано в поздравлении от главы региона.

Совпадение это или нет, но сегодня же, 11 февраля, губернатор поставил задачу областному министерству ТЭК и ЖКХ обеспечить газификацию колхоза.

Надежда Васильевна с юности трудиться в сельском хозяйстве. Не одно десятилетие управляет колхозом «Сознательный», где работает 100 человек. О том, как она это делает, говорит то, что колхоз стабильно входит в рейтинг первых 30 хозяйств области.

Сегодня поголовье скота в колхозе - свыше 1600 коров. В среднем годовые надои составляют 2500 тонн молока.

Посевные площади колхоза - более 3300 га, хозяйство само себя обеспечивает кормами.

Надежда Лутенко также является членом общественного совета при министерстве сельского хозяйства Тверской области, депутатом Столипинского сельского поселения Зубцовского района.