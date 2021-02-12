На рынках в Тверской области торговали сомнительными семенами

Семена не прошли проверку Россельхознадзора
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе проверки на рынках в Спирово и в Осташкове выявлены четыре партии пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.
Также в торговых рядах был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с апельсинами из Турции, которые не прошли карантинный контроль.
Виновные привлечены к административной ответственности.