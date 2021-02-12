Воспитатель из Твери Виктория Щурова борется в финале за звание "Воспитатель России - 2020" Фото: администрация Твери

Воспитатель из детского сада №142 в Твери Виктория Щурова представляет Тверскую область в финале XI конкурса "Воспитатель года России", который стартовал в Перми. В нем участвуют дошкольные работники из 80 регионов страны.

Виктория Щурова - победитель регионального этапа конкурса. Она является автором наглядного пособия "Лэпбук". Издание нацелено на знакомство детей с окружающим миром, развитие у дошкольников связной речи. Еще одна разработка - система комплексных занятий "Познавательное развитие" для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

В финале конкурса воспитателей ждут два испытания: в первом туре - "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми", во втором – "Мастер-класс" и "Ток-шоу".

Имя победителя станет известно 14 февраля.

Напомним, что на сайте "КП"-Тверь стартовало голосование за лучшего воспитателя и за лучшего учителя Твери 2021 года по версии наших читателей.

Поддержите любимого учителя своим голосом и расскажите о голосовании друзьям и знакомым!