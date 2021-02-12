В Твери мужчина украл и подарил сыну телефон

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию с заявлением о краже обратился 65-летний житель Твери. Мужчина сообщил что у него из квартиры похитили телефон стоимостю 13 000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и потенциальных свидетелей, обследовали возможные места сбыта краденного и задержали 44-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали. Тогда подозреваемый и приметил телефон. Похищенный гаджет он подарил сыну.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Телефон вернули владельцу.