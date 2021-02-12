169 человек заболели коронавирусом в Тверской области 12 февраля

Подтверждено 169 новых случаев Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 12 февраля 2021 года подтверждено 31 268 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 169 человек.

Выздоровели 27 750 человек (+221 за последние сутки).

Изолированы 2959 больных (-58).

Умерли 559 человека (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 12 февраля в областной столице выявлено 9 887 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2196 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 1774(+14)

Ржев – 1681 (+9),

Торжок – 1434 (+4)

Кимры – 1339 (+6),

Калининский район – 1277 (+20).

В Тверской области от коронавируса привились 30721 жителей, за минувшие сутки - 1 386 человек.

За весь период в регионе проведено 558 433 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 150.