169 человек заболели коронавирусом в Тверской области 12 февраля

Подтверждено 169 новых случаев Фото: ПТО
В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 12 февраля 2021 года подтверждено 31 268 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 169 человек.
Выздоровели 27 750 человек (+221 за последние сутки).
Изолированы 2959 больных (-58).
Умерли 559 человека (+6 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 12 февраля в областной столице выявлено 9 887 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2196 (+6),
Вышневолоцкий городской округ – 1774(+14)
Ржев – 1681 (+9),
Торжок – 1434 (+4)
Кимры – 1339 (+6),
Калининский район – 1277 (+20).
В Тверской области от коронавируса привились 30721 жителей, за минувшие сутки - 1 386 человек.
За весь период в регионе проведено 558 433 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 150.
Графика: ПТО