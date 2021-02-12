В Твери в открытии «Лыжни России-2021» поучаствуют известные спортсмены и тренеры

"Лыжня России - 2021" в Твери запланирована на 13 февраля. Фото: Виктория ЖУКОВА

13 февраля в Твери примерно в 11:45 за магазином "Декатлон" в микрорайоне "Южный" должно состояться торжественное открытие регионального этапа «Лыжни России-2021». В нем пообещали принять участие известные спортсмены и тренеры.

Как сообщает областное правительство, приехать планируют двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Виктор Денисов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участница чемпионата мира Ольга Михайлова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, президент регионального Олимпийского совета Богдан Пищальников, мастер спорта по легкой атлетике Ольга Иванова, заслуженный тренер России по лыжным гонкам, мама призера Олимпийский игр Натальи Непряевой - Ирина Непряева.

Однако в преддверии спортивного праздника не радуют прогнозы синоптиков - на Тверь и юго-запад региона надвигается мощный снегопад. Не известно, как пройдут массовые лыжные забеги в таких условиях.