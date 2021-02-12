Из-за аварии на железной дороге поезда до Твери идут с опозданием

Ограждение упало на электричку и повредило контактный провод Фото: vk.com/podslushano_konakovo

12 февраля на платформе Фроловское Октябрьской железной дороги произошло ДТП. С путепровода, проходящего над платформой, сорвался автомобиль и сбил ограждение. Забор упал и повредил контактный провод. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях.

На месте аварии ведутся восстановительные работы.

- В ближайшее время на платформу Фроловское прибудут два автобуса, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная. Также компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское, - сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Электричку отбуксируют на станцию Подсолнечная.

Пассажиры без ограничений и доплат могут пересесть на "Ласточки".

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