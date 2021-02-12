Игорь Руденя поручил газифицировать колхоз в Тверской области

Игорь Руденя поставил задачи по газификации сегодня на заседании президиума правительства Тверской области. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу перед министерством ТЭК и ЖКХ региона до конца года обеспечить подачу газа на объекты сельхозпроизводства колхоза «Сознательный» в Зубцовском районе.

Что интересно, председателю этого колхоза – Надежде Лутенко – сегодня присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Соответствующий указ подписал Президент России.

Игорь Руденя поздравил с присвоением звания Надежду Васильевну.

По поводу газификации агропредприятий губернатор отметил:

- Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня.

Также губернатор поручил министерству к осени 2021 года обеспечить газификацию деревень Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово в Калининском районе. Об этом главу региона 11 февраля в прямом эфире попросила местная жительница.

Все эти поручения Игорь Руденя сделал на заседании президиума правительства Тверской области 11 февраля.