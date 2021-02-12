За невывезенный мусор региональный оператор оштрафован на 125 000 рублей в Тверской области

Мусор в Медном не вывозили более трех дней Фото: администрация Твери

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки установила, что в селе Медное в месте накопления твердых коммунальных отходов стоят переполненные мусорные контейнеры, присутствуют несобранные отходы. Мусор не вывозился более трех дней.

- В связи с выявленными нарушениями генеральному директору ООО "ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" внесено представление. Нарушения устранены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре.

В отношении общества прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. По решению Управления Роспотребнадзора по Тверской области юридическо лицо оштрафовано на 125 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.