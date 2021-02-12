По факту гибели в пожаре рабочих на стройке в Тверской области возбудили уголовное дело

В Тверской области возбудили уголовное дело по поводу гибели на пожаре четырех строителей. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

12 февраля по факту ЧП следователи первого отдела СУ СК по Тверской области возбудили уголовное дело. Напомним, 11 февраля ночью в бытовке в деревне Олений Рог-2 в Пеновском районе сгорели в бытовке четверо строителей. Предварительно выяснили, что они отравились угарным газом, признаки насильственной смерти на их телах отсутствуют.

Установлено, что 10 февраля мужчины прибыли из Чувашской Республики в деревню Олений Рог-2, чтобы строить на земельном участке дом. Жить они должны были в вагончике-бытовке.

Следователи и полицейские осмотрели место, собрали доказательства и допросили свидетелей и очевидцев. Причины смерти граждан Чувашии установят на экспертизе. Очаг возгорания, по информации следствия, мог быть внутри бытовки.

Расследование продолжается.