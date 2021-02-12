14 698 жителей Тверской области старше 60 лет сделали прививку от коронавируса

В Тверской области привито 30 721 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным на 12 февраля, прививку от коронавируса сделали 30 721 человек. Из них 14698 – жители региона старше 60 лет. За минувшие суткии привито 1386 граждан. В федеральный регистр внесена информация о 26 496 вакцинированных гражданах.

В Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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