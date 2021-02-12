В Тверской области усилят подготовку кадров для здравоохранения

Игорь Руденя рассказал о кадровой подготовке медперсонала Фото: ПТО

11 февраля в прямом эфире на телеканале Россия 24 Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопрос заведующего травматолого-ортопедическим отделением 6-й больницы Твери Дмитрия Андреева о кадровом обеспечении отрасли здравоохранения.

- С 2021 года планируем ежегодно выпускать для Тверской области не менее 120 медицинских специалистов, а затем будем планомерно увеличивать эту цифру, – сказал глава региона. В прошлом году к работе в учреждениях здравоохранения региона приступили 67 выпускников Тверского медицинского университета, которые завершили обучение по целевому набору. В настоящее время по программам специалитета и ординатуры в ТГМУ обучаются еще 669 студентов. В 2021 году будет выделено порядка 200 целевых мест для тверских абитуриентов, поступающих на обучение по программам специалитета, и 150 мест по программам ординатуры. Будет продолжена реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При трудоустройстве медики получат единовременные выплаты - по 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей. Также предусмотрены единовременные выплаты по 300 тыс. рублей медицинским работникам со средним образованием, готовым работать в сельских больницах.