Компания-подрядчик устранит "несостыковки" на новом мосту через Тьмаку в Твери

Мост построен, по нему гуляют люди, но есть недочеты. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Во время прямого телеэфира 11 февраля губернатор Игорь Руденя прокомментировал ситуацию с новым пешеходным мостом рядом со стадионом "Химик" в Твери. Дело в том, что на нем появилась ржавчина.

Губернатор подчеркнул, что мост не будет принят в эксплуатацию, пока недочеты не устранят.

- Делала очень уважаемая компания, имеющая лучший опыт в строительстве мостов в Российской Федерации. Однако и у них есть небольшие несостыковки, они сейчас переделывает работы. Этот мост не принят, - сказал Игорь Руденя.

Заметим, что наш мост делала компания-подрядчика ООО "ДСК" из Кесовой Горы. Она, к примеру, известна строительством подъездов к Крымскому мосту через Керченский пролив.

Напомним, что корреспондент "КП"-Тверь" успел побывать на мосту через Тьмаку в Твери и снять там видео, когда он еще был недостроен.