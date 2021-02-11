Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Компания-подрядчик устранит "несостыковки" на новом мосту через Тьмаку в Твери

Губернатор сказал, что объект не будет принят, пока это не произойдет
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Мост построен, по нему гуляют люди, но есть недочеты.

Мост построен, по нему гуляют люди, но есть недочеты.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Во время прямого телеэфира 11 февраля губернатор Игорь Руденя прокомментировал ситуацию с новым пешеходным мостом рядом со стадионом "Химик" в Твери. Дело в том, что на нем появилась ржавчина.

Губернатор подчеркнул, что мост не будет принят в эксплуатацию, пока недочеты не устранят.

- Делала очень уважаемая компания, имеющая лучший опыт в строительстве мостов в Российской Федерации. Однако и у них есть небольшие несостыковки, они сейчас переделывает работы. Этот мост не принят, - сказал Игорь Руденя.

Заметим, что наш мост делала компания-подрядчика ООО "ДСК" из Кесовой Горы. Она, к примеру, известна строительством подъездов к Крымскому мосту через Керченский пролив.

Напомним, что корреспондент "КП"-Тверь" успел побывать на мосту через Тьмаку в Твери и снять там видео, когда он еще был недостроен.

Игорь РУДЕНЯ