Губернатор напомнил об установке памятника Дементьеву в Твери и выступил против сноса других

Проект памятника Дементьеву. Фото: ПТО

В прямом телеэфире с губернатором Игорем Руденей 11 февраля зашла речь о памятниках.

Губернатор прежде всего напомнил о том, что в Твери в этом году установят памятник нашему земляку - поэту Андрею Дементьеву. Скульптуру поставят рядом с Волгой на улице его имени.

Проект памятника уже был обнародован. А в июле прошлого года в месте, где улица Андрея Дементьева встречается с набережной Степана Разина, установлен закладной камень. Читайте на WWW.TVER.KP.RU: https://www.tver.kp.ru/online/news/3947570/

Игорь Руденя отметил, что Андрей Дементьев был выдающимся человеком, который "всегда прославлял свою Родину - Верхневолжье".

При этом, видимо имея в виду недавнюю историю с требованием убрать в Твери скульптуру Михаила Круга, губернатор выступил против сноса памятников.

- Убежден, что памятники, которые уже установлены в соответствии с законодательством, трогать не надо. Они не должны быть разрушены, - сказал Игорь Руденя.