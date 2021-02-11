В Тверской области дополнительно газифицируют четыре деревни

Губернатор пообещал включить в программу газификации эти населённые пункты. Фото: ПТО

В прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя ответил на просьбу жительницы Калининкого района о газификации там деревень Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово.

Женщина в своем обращении сообщила, что жители населённых пунктов за свой счет сделали проект.

- Жители молодцы, не просто собрали деньги, а сделали проект. Мы обязательно в этом году включит дополнительно в программу газификации эти населённые пункты Калининского района. По окончании эфира такие поручения будут даны, и лично проконтролирую, - сказал Игорь Руденя.

Женщина в ответ пригласила губернатора к себе в гости на пироги.

Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона в 2021-2025 годах. Её финансирование составляет 23 млрд рублей, из которых 15,9 миллиарда рублей – средства компании «Газпром» и 7 млр рублей – Тверской области.

В рамках программы до 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона.