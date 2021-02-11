До июля новые пассажирские автобусы появятся в четырех районах Тверской области

Опыт тверской агломерации распространится на другие муниципалитеты. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 11 февраля в прямом телеэфире сообщил, что до 3 июля в Ржевской и Зубцовской, Старицкой и Кимрской агломерациях будет внедрена новая модель пассажирских перевозок.

По предварительным расчётам, для них закупят 118 новых автобусов.

- У нас есть планы по дальнейшему развитию транспортной модели на всей территории Тверской области. Но важно действовать последовательно, - сказал Игорь Руденя.

Напомним, что транспортная реформа началась в регионе с Твери и Калининского района 3 февраля. Тогда на линию по 39 маршрутам вышло 115 автобусов. Постепенно их количество довели почти до 500 единиц. За год было совершено более 50 млн поездок. Самыми популярными маршрутами у граждан в городской черте стали № 6, 9, 21, среди пригородных - № 106, 205, 208.

Подробности о внедрении в регионе новой модели пассажирских перевозок читайте здесь.