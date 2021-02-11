Губернатор Тверской области вспомнил о самом первом заработке

Губернатор Игорь Руденя сегодня вечером, 11 февраля, в прямом телеэфире рассказал, как он заработал "первый рубль". Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя сегодня вечером, 11 февраля, в прямом телеэфире рассказал, как он заработал "первый рубль".

Вспомнить об этом его попросила 16-летняя школьница, вопрос которой вывели в эфир.

- Это произошло, когда я учился в 8 классе, меня дед учил ремонтировать машины, и мы с другом отремонтировали машину соседям, а они решили нам дать за это деньги, - ответил губернатор. - Это было в июне, а уже в июле мы поехали с нашей школой в трудовой лагерь в Краснодарский край, это был город Тихорецк, если не ошибаясь. Мы там пололи грядки с сахарной свеклой. Это был уже второй заработок.

При этом глава региона, размышляя о том, кем лучше быть предпринимателем или госслужащим, сказал, что "лучше сначала поработать в реальном секторе экономики".