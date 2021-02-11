Игорь Руденя рассказал о планах по введению льготной ипотеки для молодых ученых

Губернатор пообещал молодым ученым новые виды поддержки. фото: ПТО

11 февраля губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире рассказал о планах по поддержке науки и ученых в регионе.

Игорь Руденя в первую очередь напомнил, что 2021-й год указом Президента России объявлен в стране Годом науки и технологий.

- Сегодня наши учёные активно принимают участие в создании высокотехнологичного оборудования по IT-направлению, в медицине, физике, сельском хозяйстве, строительстве, - заявил губернатор. - Целый пакет мер по поддержке учёных предусмотрен от федерального центра. Со стороны региона - это премии и ипотечная программа для молодых ученых. В этом году будут приняты новые условия.

Инициатива разработки ипотечной программы получила развитие после встречи главы региона с ректорами тверских вузов 8 февраля. Время покажет, будет ли она воплощена в жизнь.

- У нас подготовлен целый пакет по поддержке ученых. С нашей стороны самыми востребованными будут государственная премия молодым ученым, премия губернатора Тверской области. Уже прошли первые номинанты, достижения которых могут быть использованы в практической плоскости, - также сказал губернатор.