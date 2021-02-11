15 февраля в Тверскую область доставят еще свыше 11 тыс. доз вакцины от коронавируса

Скоро - новая поставка вакцины "Спутник V". Фото: ПТО

На данный момент в регион поставлено более 32 тыс дох вакцины "Спутник V". Из них почти 30 тысяч уже использовано. Однако сегодня вечером, 11 февраля, в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя сообщил, что скоро - в грядущий понедельник - в Тверскую область поставят еще 11100 доз вакцины от коронавируса.

- Мы активно ведем переговоры с Минздравом о поставке уже новой партии вакцины после 17 февраля, - добавил при этом глава региона. - Я надеюсь, что всю кампанию вакцинации, а нам рекомендовано привить не меньше 60% граждан, до начала учебного года - до 1 сентября - выполним.

Игорь Руденя не преминул отметить, что сегодня вакцина "Спутник V" является самой эффективной и успешной разработкой российских ученых.