Губернатор Тверской области сообщил, когда к Ржевскому мемориалу начнут курсировать поезда

Игорь Руденя вновь вышел в прямой телеэфир. Фото: ПТО

11 февраля губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир на телеканале «Россия 24» Тверь. Первым он осветил вопрос строительства новой станции в 2,5 км от Ржевского мемориала.

Губернатор сегодня же днем побывал на месте строительства станции и посмотрел, как идут работы по обустройству железнодорожной платформы ( там и вокзал построят).

- Планируется, что уже к майским праздникам начнутся первые регулярные рейсы из города Москвы до Ржевского мемориал, - сказал в эфире Игорь Руденя. - Эта платформа должна быть создана по поручению Президента России к 1 маю. Идет активная работа.

Рабочие подрядчика уже заливают фундаменты, на которых будет стоять платформа. Ее соберут композитных материалов. Две подобные платформы уже были построены в городе на Ниве - Санкт-Петербурге.

скуим праздникам уже начнутся первые регуляпные рейсы