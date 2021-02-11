В Тверской области в ЦАП при Вышневолоцкой ЦРБ за неделю обратились 22 человека

В Вышнем Волочке при местной ЦРБ работает Центр амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Фото: ПТО
В Вышнем Волочке при местной ЦРБ уже неделю работает Центр амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.
- За первую неделю работы к нам пришли 22 пациента, которым были выписаны больничные листы. У троих из них выявлены пневмонии в легкой степени, поэтому они были отправлены на амбулаторное лечение. Мы выдали им бесплатные лекарственные препараты, которыми нас обеспечивает Министерство здравоохранения региона, - рассказала заместитель главврача Вышневолоцкой ЦРБ Елена Кремс.
Для ЦАПа сделан отдельный вход. Для удобства медиков оборудован душ.
В функции ЦАПа входит прием людей, у кого есть подозрение на коронавирус.
ЦАП в Вышнем Волочке работает ежедневно, без выходных с 8:00 до 15:00.
Записаться на прием можно по номерам телефона 4-42-66, 8-996-133-82-35, а также по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122».
В Тверской области функционируют 12 центров амбулаторной помощи.
Они есть в Твери в областном лечебно-реабилитационном центре (ул. Горького, 50), в горбольнице №1 (Беляковский переулок, 5), в областном кардиодиспансере (улица Тамары Ильиной, дом 5), а также в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской, Кашинской и Вышневолоцкой ЦРБ.
В ЦАПе оборудован отдельный вход, есть душ для медиков. Фото: ПТО